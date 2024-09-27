Sinop kestanesi tezgahlarda: Kilosu 300 lira
Sinop’un Türkeli ilçesinde, meşhur kuzu kestanesi tezgahlarda yerini aldı. İlçede kurulan pazar tezgahlarında kestanenin kilogram fiyatı iriliğine göre 250-300 lira arasında satılıyor.
Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestanenin hasadına başlandı. Türkeli ilçesinde kestaneler tezgahlarda satışa sunuldu. Geçen yıl 200 TL’ye satılan kestane, bu yıl 250-300 TL seviyelerine kadar yükseldi. Fiyat artışının temel nedeni, kestane ağaçlarında son yıllarda sıkça rastlanan gal arısı zararlısından kaynaklanan kestane rekoltesinde yaşanan düşüş olarak gösteriliyor.
Türkeli ilçesinde pazara gelen vatandaşlar, "Eskiden herkes rahatça kestane alıp tüketirdi. Şimdi kilosu 300 TL’ye dayanmış, çoğu kişi gibi biz de sadece bakıp geçiyoruz" dedi.
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