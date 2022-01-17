Son Dakika | AKP'den döviz hamlesi, kabul edildi: Birtakım istisnalar getiriyoruz
AKP'nin, Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. 4 maddelik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Komisyon, ekonomiye ilişki düzenlemeler içeren Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifini görüştü.
Komisyonda CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, teklifin getirilme şeklini eleştirerek, Anayasa'ya aykırılık içerdiğini söyledi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, "Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ettiğimiz dolar garantili faiz uygulamasının genişletilmesini öneriyor bu düzenleme" dedi.
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli de, teklifin getirilme şekline itiraz ederek, "Efendim, bu şirketlerin faiz gelirlerinin vergiden muaf tutulmasıyla ilgili kanun teklifini doğru bulmadığımızı öncelikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da teklife yönelik itirazlara yanıt vererek, gerek içtüzük, gerekse Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığını ifade etti.
'BİRTAKIM İSTİSNALAR GETİRİYORUZ'
Teklifte ilk imza sahibi olan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, düzenlemenin ayrıntılarını paylaşarak, "4 maddeden oluşan teklifimizde Vergi Usul Kanunu'nda yaptığımız bir düzenlemeyle enflasyon düzeltmesi uygulamasını 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yaptığımız düzenlemeyle de finansal istikrarın desteklenmesi ve Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi amacıyla kurumlara belli şartlar dahilinde birtakım istisnalar getiriyoruz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından, yasa teklifi görüşülerek kabul edildi.
İlgili Haberler
- Son Dakika | AKP, ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu
- Anketler, Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar nedeniyle Erdoğan'a desteğin azaldığını gösteriyor
- Ekonomistler Mayıs ayına dikkat çekti: 'TL'nin zaten negatifte olan getirisinin iyice düşmesine yol açacak'
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Korkunç olayı kötü koku ortaya çıkardı
- Konyaspor’dan alkışlanacak Ahmet Çalık hareketi!
- İstanbul'un göbeğinde panik anları
- Canlı yayında diploma gösterdi
- ABD Genelkurmay Başkanı Milley koronavirüs oldu
- FIFA 2021'in en iyi erkek futbolcusunu açıkladı!
- Kent çıldırmak üzere! Sesin kaynağı hala bulunamadı
- Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için flaş sözler!