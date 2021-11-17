Son Dakika | Altın fiyatları rekora doymuyor!

Altın fiyatlarının dolar karşısında yüksek seyri devam ediyor. Dolar/TL'nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi zirvesini gördü.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 17:37
Son Dakika | Altın fiyatları rekora doymuyor!
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Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde döviz ve altın rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi.

Öğle saatlerinde altının gram fiyatı 618 lira seviyesinden işlem görürken akşam saatlerinden itibaren 636,90 TL'den alış gerçekleştiriliyor.

Ons altın fiyatları dünkü işlemlerde 1877 dolar seviyesine yükselerek geçtiğimiz 6 ayın zirvesini gördü.


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