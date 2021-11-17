Son Dakika | Altın fiyatları rekora doymuyor!
Altın fiyatlarının dolar karşısında yüksek seyri devam ediyor. Dolar/TL'nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi zirvesini gördü.
Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde döviz ve altın rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi.
Öğle saatlerinde altının gram fiyatı 618 lira seviyesinden işlem görürken akşam saatlerinden itibaren 636,90 TL'den alış gerçekleştiriliyor.
Ons altın fiyatları dünkü işlemlerde 1877 dolar seviyesine yükselerek geçtiğimiz 6 ayın zirvesini gördü.
Video Haberler
- Esenler'de dakikalarca süren kavga
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
En Çok Okunan Haberler
- Düzce'de korkutan deprem!
- Fethullah Gülen zehirlendi
- Kritik görüşme sona erdi
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Asıl sebep 'Kanal İstanbul' mu?
- TÜSİAD'ı hedef alıp faiz mesajı verdi
- Sonuçlar genel merkezi şoka uğrattı
- Çarpıcı yorum: 1 milyon TL'ye almak hayal olacak