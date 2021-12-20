Son dakika | Dolar 18 lirayı aştı

Son dakika | Ekonomide kara bir gün daha yaşanıyor. Euro/TL kurunun 20'yi geçmesinin ardından dolar/TL kuru da 18 liranın üzerini test etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 18:39
Son dakika | Dolar 18 lirayı aştı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar haftaya yeni bir rekorla başladı.

17 Aralık Cuma günü 17.14 ile rekor kıran dolar, haftanın ilk işlem gününe 17 liranın üstünde başladı. 

Dolar 19.20 itibarıyla 18.14'den işlem görüyor. 

EURO, 20 SEVİYESİNİ AŞTI

Euro/TL ise 20 seviyesini aşarak 20,32 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor.



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