Son dakika | Dolar 18 lirayı aştı
Son dakika | Ekonomide kara bir gün daha yaşanıyor. Euro/TL kurunun 20'yi geçmesinin ardından dolar/TL kuru da 18 liranın üzerini test etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar haftaya yeni bir rekorla başladı.
17 Aralık Cuma günü 17.14 ile rekor kıran dolar, haftanın ilk işlem gününe 17 liranın üstünde başladı.
Dolar 19.20 itibarıyla 18.32 seviyesini gördü.
EURO, 20 SEVİYESİNİ AŞTI
Euro/TL ise 20 seviyesini aşarak 20,32 Türk Lirası seviyesinden işlem görüyor.
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Ekonomistlerden kara haber
- Sahte içki ölümleri için emsal karar
- Hakan Ural: Erdoğan'ı sevdiğim için hedef gösteriliyorum
- Sezai Aydın yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan kritik açıklamalar
- Tevfik Göksu fena yakalandı