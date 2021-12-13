Son dakika | Erdoğan başkanlığında toplanmıştı, ekonomi zirvesi sona erdi
Son dakika | Erdoğan'ın banka yetkilileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşme sona erdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle görüştü.
Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak saat 15.00'de başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.
DOLAR ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ
Dolar kuru bugün 14,99 ile yeni zirvesini görürken, Merkez Bankası'ndan (TCMB) son iki haftadaki dördüncü müdahale geldi.
TCMB'nin doğrudan dolar satarak döviz kurlarına müdahalesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 13,63'e kadar geri çekildikten sonra tekrar yükseldi.
Reuters, toplam 3 işlemcinin tahminlerine göre TCMB'nin bugünkü döviz satım müdahalesinin 1.5 ila 2 milyar dolar arasında olduğunu aktardı.
Ayrıntılar geliyor...
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