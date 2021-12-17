Son dakika | Gram altında yeni rekor!
Haftaya 795 TL seviyesinde başlayan gram altın, cuma günü 930 TL civarında işlem görüyor. Gram altın 5 günde tam 114 lira arttı. Çeyrek altın, 1.453 TL civarında bulunurken Cumhuriyet altını 5.815 TL civarında seyrediyor.
Gram altın, küresel altın fiyatlarının 1.800 dolara çıkması ve Dolar/TL 'nin 15,69 seviyesine yükselmesiyle 900 TL'nin üzerine çıktı.
Gram altın saat 09.38 itibariyle 930 TL civarında bulunuyor.
Gram altın, geçen haftaya 785 TL civarında başladıktan sonra salı günü 773 TL’ye kadar gerilemişti. Çarşamba gününden itibaren dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki seyirle kademeli olarak yükselen gram altın, haftaya 796 TL civarında başladıktan sonra dolar/TL'deki yükselişle 800 TL'yi geçerek 837 TL’ye kadar ulaşmıştı.
Dolar/TL’nin 14,75 seviyesine kadar tırmanması gram altındaki bu yükselişi etkilerken, dolar kurunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın müdahalesi sonrasında 14’ün altına çekilmesiyle gram altın da yeniden 800 TL’nin altına gerilemişti.
Ons altının sene başından bu yana yüzde 4’e yakın kayıp vermesine rağmen, gram altın dolar/TL’de yaşanan yüzde 100’e yakın yükselişle beraber yıl başından bu yana yüzde 75 yükseliş kaydetti. Bu da dolar/TL’deki yükselişin altın fiyatlarındaki ayrışma üzerindeki etkisini gösteriyor.
Çeyrek altın, 1.453 TL civarında bulunurken Cumhuriyet altını 5.815 TL, Ziynet altın ise 5.814 TL civarında seyrediyor.
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