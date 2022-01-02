Son dakika | Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (2 Ocak 2022 Pazar)

02 Ocak 2022 Pazar, 10:29

Bitcoin’in yılın en kötü performansını gösterdiği Aralık ayında, kripto paralar çok önemli bir kırılma noktasına geldi. Birçok altcoin ralli öncesi dip çalışması görüntüsü sergilerken Bitcoin’de ise dün gerçekleşen yukarı hareket konusunda birçok analist çok temkinli.

Türkiye'de kripto para yatırımcıları içinse 2022 başka bir belirsizlik daha içeriyor. Kripto paralar için getirileceği söylenen yasal düzenleme. TBMM’de düzenlenen ve (yatırımcı tarafında) kripto para temsilcilerinin davet edildiği danışma toplantısından çıkan ilk sonuçlar, kripto para yatırım gelirlerinin vergilendirilmesi noktasında tartışma yaratmış durumda.

BİTCOİN NE KADAR?

Aralık ayını düşüşle kapatan Bitcoin, 2 Ocak 2022 Pazar gününe yüzde 1,33 gerileyerek 47 bin 150 dolardan başladı.

ETHEREUM NE KADAR?

2 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,60 değer kaybeden Ethereum 3 bin 744 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Yüzde 0,94 değer kaybeden Ripple (XRP) ise 0,84 cent.