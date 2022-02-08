Son dakika: Kripto piyasalarda son durum: Bitcoin ve Ethereum yükselişe geçti (8 Şubat 2022 Salı)

08 Şubat 2022 Salı, 10:14

Kripto para piyasası son zamanlarda ABD borsalarıyla özellikle de Nasdaq'la paralel hareket eden Bitcoin bugün bu geleneğini bozdu. Dün Nasdaq yüzde 0.58 düşerken Bitcoin'de başlayan yükseliş devam etti.

Bütün bunlarla birlikte kripto para piyasası 2 trilyon 160 milyar doları aştı. Coingecko'da yer alan verilere göre, piyasalar yüzde 5 yükseldi.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin'deki yükseliş ise piyasaların üzerinde oldu. BTC'nin fiyatı yüzde 5.7 artışla 45 bin 249 dolara çıktı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 39.69 oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum cephesinde de yükseliş yüzde 3.8 oldu. ETH'nin fiyatı 3 bin 220 doların aştı.

RİPPLE NE KADAR OLDU?

Ripple ise son 24 saatin en çok değer kazanan para birimlerinden oldu. XRP'nin fiyatı yüzde 22.4 artışla 91 centi geçti. XRP'deki son 7 günlük yükseliş ise yüzde 46'yı gördü.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin de yükselen para birimleri arasında yer alsa da sıralama kaybetti. Fiyatı yüzde 7 artarak 17 cente dayanan DOGE en büyük kripto para sıralamasında 12'ye geriledi.

BİTCOİN'DE PSİKOLOJİK SEVİYE TAKİP EDİLECEK

Analistler bugün Bitcoin'de 45.000 dolarlık psikolojik seviyenin kırılıp kırılmayacağının takip edileceğini belirtti.