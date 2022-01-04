Son dakika | Kritik sınır: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) ne kadar oldu? (4 Ocak 2022 Salı)
Son dakika haberi | Bitcoin Aralık'ı Mayıs'tan bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni yıla 200 günlük hareketli ortalamasının sınırında başladı. İşte 4 Ocak 2022 Salı günü Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple (XRP) fiyatları...
Bitcoin 2021 ‘in son ayını Mayıs ayından beri en kötü aylık performansı olan yüzde 19 değer kaybıyla kapatırken yeni yıla 200 günlük hareketli ortalamasının alt sınırında başladı.
2021 yılını yüzde 60 yükselişle kapatan Bitcoin 2015 yılından bu yana en kötü yıllık performanslarından birini sergilemiş oldu. Yine de bazı analistler yeni yılda Bitcoin’in iyi bir performans göstereceğini düşünüyor.
BİTCOİN NE KADAR?
4 Ocak sabah saatlerine yatay başlayan lider kripto para birimi Bitcoin 46 bin 295 dolar.
ETHEREUM NE KADAR?
15 Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 850 dolara ulaşan Ethereum 3 bin 747 dolar.
DOGECOİN NE KADAR?
Popüler kripto para birimi Dogecoin 0,17 cent oldu.
RİPPLE (XRP) NE KADAR?
Yatay hareketini sürdüren Ripple ise 0,83 cent.
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