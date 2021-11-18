Son dakika | Merkez Bankası'nın 'faiz' kararının ardından dolar sert yükseldi

18 Kasım 2021 Perşembe, 14:16

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Kararda, faiz indiriminin aralıkta devam edeceği mesajı verildi.

Kararın hemen ardından yüksek enflasyona rağmen TCMB'nin politika faizini 1 puan indirerek yüzde 15'e düşürmesiyle 10,57 olan dolar/TL, 10,97’ye yükseldi.

Euro/TL ise 12,40'ın üzerini test etti.



''FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM MESAJI''

Kararda yer alan “Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir” ifadeleriyle aralıkta faiz indirimine devam mesajı verdi.