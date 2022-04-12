Son dakika: ABD enflasyonu zirve yaptı!
ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD'de mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8.5 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti enflasyonun yüzde 8.4 olarak açıklanmasıydı. Şubatt ise yıllık enflasyon yüzde 7.9 olmuştu.
BloombergHT'nin aktardığına göre, Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 8,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık bazda beklenti ise yüzde 1,2 olarak belirlenmişti.
Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Mart'ta yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Aylık olarak çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 olarak kaydedildi.
Şubat ayında ABD'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,9 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,8 olarak kaydedilmişti.
YÜKSEK ENFLASYON UYARISI GELMİŞTİ
Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine Beyaz Saray yönetimi de dikkat çekmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Şubat ayı enflasyonunun Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle petrol fiyatlarında görülen sert sıçramayı yansıtmadığını belirtti.
Psaki "Mart enflasyonunun Putin'in fiyat artışlarına bağlı olarak olağanüstü yüksek gelmesini bekliyoruz. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar ve anormal fiyat artışları nedeniyle çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir farklılık bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- Beşiktaş'tan Sörloth ve Talisca sözleri!
- Ortağına 'asitli' saldırıda bulunan kişi tutuklandı
- Mahkeme, HES projesini iptal etti
- İşte nedeni: Pembeye bürünen göl, kahverengi oldu
- İngiltere'de Boris Johnson'ın cezası belli oldu
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- MHP'den Mevlüde Yalçıner açıklaması
- 'Molnupiravir'in kullanıldığı hasta grubu genişletildi
- Göçmen flamingolar bu yıl da geldİ
- New York metrosunda silahlı saldırı