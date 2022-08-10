Son Dakika: ABD'de enflasyon rekor tazeledi
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5 ile beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon yüzde 9,1 artarak rekor tazeledi.
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