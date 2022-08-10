Son Dakika: ABD'de enflasyon rekor tazeledi

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5 ile beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon yüzde 9,1 artarak rekor tazeledi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:34
Son Dakika: ABD'de enflasyon rekor tazeledi
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