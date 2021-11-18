Son dakika: Altında durdurulamayan yükseliş: Gram altın tarihi zirvesini gördü
Son dakika haberi... Gram altın, dolar/TL’deki yükselişin faiz kararı öncesinde devam etmesiyle 650 TL’nin üzerini gördü.
Merkez Bankası'nın bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde döviz ve altın rekor kırmaya devam ediyor. Dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi.
Gram altın, Kasım başından beri 100 TL’ye yakın artış kaydederek 550 TL’den 650 TL’ye tırmandı. Bu dönemde altın fiyatları yüzde 4 yükseliş kaydederken dolar kuru yüzde 14’e yakın yükseldi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın da 1077 liraya kadar yükselmesinin ardından 1070 lira seviyesinden işlem görüyor.
Çeyrek dün günü 1042 liradan kapatmıştı.
TL'DE YÜZDE 8 KAYIP
Türk lirası hafta başından bu yana dolar karşısında yüzde 8’e yakın değer kaybederek dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. İkinci sırada ise yüzde 3 düşüşle Şili pesosu geliyor.
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