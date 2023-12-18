Son Dakika... Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ikinci toplantı başladı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:43

Güncelleme: 18.12.2023 - 14:13

Yeni yıla sayılı günler kala milyonların gözü, belirlenecek olan yeni asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç 11 Aralık tarihinde başladı. İlk toplantının ardından taraflar ikinci kez bir araya geldi.

Asgari Ücret Komisyonu’nun ikinci toplantısında işçi tarafını temsilen beş kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen beş kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, beş kişilik hükümet heyetine ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında başladı.

Bugünkü toplantıda pazarlığa konu olacak temel ekonomik veriler masaya yatırılması bekleniyor.

İLK TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyonun ilk toplantısında "Asgari ücretin ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" demişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise "Çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRETTE OLASI SENARYOLAR

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret desteği ise 500 lira olmuştu.

DİSK-AR'ın asgari ücret araştırmasına göre 2013-2023 döneminde Türkiye'de asgari ücretin Avro bazında yıllık ortalama değişimi yüzde 1,6 oldu. Böylelikle Türkiye AB ülkeleri arasında yıllık ortalama değişim bakımından son sırada yer aldı.