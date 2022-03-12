Son Dakika: Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının ne zaman kullanıma gireceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez 2023'ün mart ayını işaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin gemi envanterine katılması beklenen 4. sondaj gemisi hakkında konuşan Dönmez, "Elimizde 3 adet Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerimiz var. 6. nesil gemiler. Yeni teknolojiler anlamında söylüyorum. Biz onları aldık güncelledik. Yeni teknoloji haline getirdik. Bu yeni gemi ise en son teknoloji. Büyüklük anlamında çok farklılık yok. Şu anda henüz o gemiyle alakalı görüntü gelmemiş olabilir" dedi.
"KARADENİZ DOĞAL GAZI 2023'TE BAĞLANACAK
Karadeniz'deki doğalgazla ilgili çok merak edilen soruya da yanıt veren Bakan Dönmez, "4. gemiyi Güney Kore'den aldık. Birbirine özellikleri açısından yakın olmasının daha iyi. Ekibimizin kullanma kabiliyeti gelişir hem de yedek parça açısından rahat edersiniz. Yeni gemi tamamen tam bağımsız bir çift kule. Mavi vatan diye isimlendirdiğimiz sularımızda çalışmaya hazır. Karadeniz doğalgazı 2023 Mart'ta sisteme bağlanacak. Bu gemimizin de nerede faaliyet göstereceğine gelince bakacağız" ifadelerini kullandı.
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