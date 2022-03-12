Son Dakika: Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

12 Mart 2022 Cumartesi, 10:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin gemi envanterine katılması beklenen 4. sondaj gemisi hakkında konuşan Dönmez, "Elimizde 3 adet Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerimiz var. 6. nesil gemiler. Yeni teknolojiler anlamında söylüyorum. Biz onları aldık güncelledik. Yeni teknoloji haline getirdik. Bu yeni gemi ise en son teknoloji. Büyüklük anlamında çok farklılık yok. Şu anda henüz o gemiyle alakalı görüntü gelmemiş olabilir" dedi.

"KARADENİZ DOĞAL GAZI 2023'TE BAĞLANACAK

Karadeniz'deki doğalgazla ilgili çok merak edilen soruya da yanıt veren Bakan Dönmez, "4. gemiyi Güney Kore'den aldık. Birbirine özellikleri açısından yakın olmasının daha iyi. Ekibimizin kullanma kabiliyeti gelişir hem de yedek parça açısından rahat edersiniz. Yeni gemi tamamen tam bağımsız bir çift kule. Mavi vatan diye isimlendirdiğimiz sularımızda çalışmaya hazır. Karadeniz doğalgazı 2023 Mart'ta sisteme bağlanacak. Bu gemimizin de nerede faaliyet göstereceğine gelince bakacağız" ifadelerini kullandı.