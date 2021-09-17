Son dakika... BDDK'den tüketici kredileriyle ilgili yeni karar!
BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.
BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.
BDDK'den yapılan açıklama şöyle;
"Kurulun 16.09.2021 tarihli toplantısında, 16.09.2021 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]-25466 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/Amaddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ŞirketlerininKuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği)11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesininüçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile 36 ay olarakbelirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50 bin TürkLirasının üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine,
Bu karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin 50 bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 36 ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,
Bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesindeyayımlanmasına karar verilmiştir. "
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