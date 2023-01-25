Son Dakika: Benzine dev zam! Güncel benzin ve motorin fiyatları (25 Ocak 2023)

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:51

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:51

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısı itibariyle benzine gelen 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.19 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.71 TL'den satılıyor.