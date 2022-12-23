Son Dakika: Benzine zam geldi
Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 66 kuruş arttı. Benzinin litre fiyatı 18,62 TL'ye yükseldi.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışının ardından benzin fiyatlarına zam yapıldı.
BloombergHT'nin haberine göre; 23 Aralık (bugün) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 66 kuruş zamla 18,62 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 22,07 TL'de kaldı.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana bakıldığında benzinde yüzde 44,2; motorinde ise yüzde 73 zam yaşandı.
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