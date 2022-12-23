Son Dakika: Benzine zam geldi

23 Aralık 2022 Cuma, 08:25

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışının ardından benzin fiyatlarına zam yapıldı.

BloombergHT'nin haberine göre; 23 Aralık (bugün) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 66 kuruş zamla 18,62 TL'ye yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 22,07 TL'de kaldı.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana bakıldığında benzinde yüzde 44,2; motorinde ise yüzde 73 zam yaşandı.