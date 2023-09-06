Son dakika: Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı (OVP) açıklıyor

Yayınlanma: 06.09.2023 - 14:14

Güncelleme: 06.09.2023 - 14:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Beştepe'de Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıklıyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli olacak.

Beştepe'deki OVP tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyümeyi ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz. Hedef tek haneli enflasyon. Amacımız finansal istikrarı sağlamak. Merkez Bankası bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.

OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak.

Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.

Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyouz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'ü yüzde 4,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025 yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz."

OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde:

BÜYÜME

2023: Yüzde 4.4

2024: Yüzde 4

2025: Yüzde 4.5

2026: Yüzda 5

İŞSİZLİK HEDEFİ

2023: Yüzde 10.1

2024: Yüzde 10.3

2025: Yüzde 9.9

2026: Yüzde 9.3

ENFLASYON

2023: Yüzde 62,6

2024: Yüzde 55,3

2025: Yüzde 23,1

2026: Yüzde 13,4