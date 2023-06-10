Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdat Yılmaz'dan 'asgari ücret' açıklaması

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:20

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:38

Milyonların gözü asgari ücrete yapılacak ara zam için Asgari Ücret Komisyonu'nun yapacağı ilk görüşmede.

Beklenti sürerken; ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücret görüşmelerine ilişkin konuştu.

'UZLAŞI' MESAJI

Yılmaz "Komisyon toplanacak. Biliyorsunuz, asgari ücret müzakereleri tek taraflı değil. İşçiler var, işverenler var bir de bakanlığımız, kamu tarafı var. Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan birtakım gelişmeler, ekonomik gelişmeler enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Bu detayları tartışmanın bir anlamı yok" dedi.

"İşçiyi memnun edecek bir sonuç çıkacak mı" sorusunu yanıtlayan Yılmaz şöyle devam etti:

"Bizim AK Parti'nin kurulduğundan bu yana felsefesi şu olmuştur: Çalışanları, geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın en temel ilkelerinden biri bu. Yeni bir hadise değil bu. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep aynı politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz."

İLK TOPLANTI 13 HAZİRAN'DA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı, ilk 13 Haziran'da başlayacak toplantılarda görüşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.