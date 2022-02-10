Son dakika: Dolar güne yükselişle başladı (10 Şubat 2022 Perşembe)

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:37

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yaptıkları açıklamada marttaki faiz artırımının büyüklüğü için bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin önemine işaret ederken, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,2 ile 1982'den bu yana en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic da bütün opsiyonların masada olduğuna değinerek, faiz artırımının büyüklüğünde bugünkü enflasyon verilerinin önemli rol oynayacağını ifade etti.

OYNAKLIĞI ARTIRACAK

Analistler, dün küresel bazda yüksek seyreden risk iştahının yeni günde ABD'deki enflasyon verisi öncesinde dünya genelinde azaldığını belirterek, söz konusu verideki olası beklenti dışı gerçekleşmelerin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu.

DOLARDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL ise dün yüzde 0,2 azalışla 13,5415’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,57 seviyesinde işlem görüyor.

Avro (Euro) ise aynı saatlerde 15,53 civarında seyrediyor.