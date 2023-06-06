Son dakika... Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 07:41

Güncelleme: 06.06.2023 - 08:33

İkinci tur Cumhurbaşkanı seçiminin ardından dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Dolar, haftanın ikinci gününde yeni bir rekor kırarak 21,67 seviyesinden başladı. İlk kez 23 TL sınırını aşan Euro 23,71 seviyesine ulaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine atamalarında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde açıklamalarda bulunarak, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Saat 08.32 itibarıyla ise dolar 21,44 seviyesine gerilerken; Euro 23,12 seviyesine düşerek işlem görüyor.