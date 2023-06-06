Son dakika... Dolar ve Euro'da rekor üstüne rekor!
Son dakika haberi... Piyasalar seçimlerin sonuçlanmasıyla hareketlenirken, döviz kurunda 6 Haziran'da rekor geldi. Sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada dolar 21.67 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise ilk kez 23 lirayı ilk kez aştı ve 23,71 seviyesine ulaştı.
İkinci tur Cumhurbaşkanı seçiminin ardından dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Dolar, haftanın ikinci gününde yeni bir rekor kırarak 21,67 seviyesinden başladı. İlk kez 23 TL sınırını aşan Euro 23,71 seviyesine ulaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine atamalarında Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Mehmet Şimşek, devir teslim töreninde açıklamalarda bulunarak, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ
Saat 08.32 itibarıyla ise dolar 21,44 seviyesine gerilerken; Euro 23,12 seviyesine düşerek işlem görüyor.
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