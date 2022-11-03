Son Dakika: ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı

03 Kasım 2022 Perşembe, 09:08

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

ENAG bugün de ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında yüzde 7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 185.34 gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış -yüzde 1.92 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 21.50 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.