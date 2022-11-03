Son Dakika: ENAG ekim ayı enflasyonunu açıkladı
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
ENAG bugün de ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında yüzde 7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 185.34 gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış -yüzde 1.92 ile Konut en fazla yükseliş ise yüzde 21.50 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.
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