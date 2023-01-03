Son Dakika: Erdoğan memur ve emekli ek zam oranını açıkladı

03 Ocak 2023 Salı, 14:51

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamayı 'Sözleşmelilere kadro şöleni' etkinliğinde konuşuyor.

Erdoğan etkinlikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşmanın gururunu yaşadık. Göreve başladığımız 36 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülkeden bölgesinde üretim merkezi olan bir ülkeye geldik.

Enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz ilk büyük gerileme işaretiyle güne başladık. 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Hedefimiz, bu yıl enflasyonun üzerindeki köpüğü tamamen alıp önümüzdeki yıldan itibaren meseleyi ülkemizin gündeminden tümüyle çıkarmaktır.

Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum."

MEMUR-SEN'DEN İLAVE ZAM TALEBİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memura da asgari ücret artışı kadar zam yapılmasını talep etmişti.

Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 toplu sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran, yüzde 16,47 olarak belli oldu" hatırlatmasını yaparak, 2022'de küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için maaş ve ücretlere toplam yüzde 87 artış yapıldığını dile getirmişti.

Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artışın, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansıması olduğunu belirten Yalçın, "Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam', kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır" demişti.