Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktığını açıkladı.

Böylece Fed, 2026 yılındaki beşinci toplantısında da faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek para politikasındaki temkinli duruşunu sürdürdü.

EKONOMİK BELİRSİZLİK VURGUSU

FOMC'nin karar metninde, ekonomik faaliyetlerin yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda büyümeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu belirsizliğin önemli bir bölümünün Orta Doğu'da devam eden çatışmalardan kaynaklandığı ifade edilirken, verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrini koruduğu kaydedildi.

Fed ayrıca istihdam artışının iş gücündeki büyümeyle uyumlu ilerlediğini ve işsizlik oranında önemli bir değişiklik yaşanmadığını bildirdi.

ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE

Fed, enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini vurguladı. Özellikle enerji başta olmak üzere bazı sektörlerde arz kaynaklı gelişmelerin fiyat baskılarını artırdığı belirtilirken, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik kararlılığın sürdüğü mesajı verildi.

ÜÇ ÜYEDEN FAİZ ARTIRIMI YÖNÜNDE KARŞI OY

Faiz kararı 9'a karşı 3 oyla alındı.

FOMC üyeleri Beth M. Hammack, Neel Kashkari ve Lorie K. Logan, politika faizinin 25 baz puan artırılması gerektiği yönünde karşı oy kullandı. Söz konusu üyeler, enflasyondaki yüksek seyrin daha sıkı para politikasını gerekli kıldığı görüşünü savundu.