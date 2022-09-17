Son Dakika: İkinci el oto satışında yeni karar: 300 bin TL ceza kesilecek!

17 Eylül 2022 Cumartesi, 18:58

İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Bakanlık Meclis açılınca yetki talebinde bulunacak.

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