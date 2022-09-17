Son Dakika: İkinci el oto satışında yeni karar: 300 bin TL ceza kesilecek!
Son dakika gelişmesi... İkinci elde 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlale 300 bin TL ceza kesilecek. Ticaret Bakanlığı internet sitelerindeki ilanları tespit edip takibe almaya başladı.
İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere verilen ceza 8 bin liradan 300 bin TL'ye çıkarılıyor. Bakanlık Meclis açılınca yetki talebinde bulunacak.
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