Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:07
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
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