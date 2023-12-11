Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı ekim ayında yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.
AYRINTILAR GELİYOR...
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