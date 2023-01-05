Son Dakika... Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Milyonlarca çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı için kıdem tazminatı tavanını belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanını belirledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu.
10 YILA 179 BİN 40 LİRA
Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.
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