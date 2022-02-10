Son dakika: Kripto para piyasasında son durum: Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu ve Dogecoin ne kadar oldu? (10 Şubat 2022 Perşembe)
Son dakika haberi... Haftaya yükselişle başlayan kripto para piyasalarında son iki gün sakin geçiyor. Peki Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP ne kadar oldu? İşte 10 Şubat 2022 Perşembe Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu fiyatları...
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri ihtiyatlı bir şekilde tasarlanırsa, potansiyel olarak daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik, daha fazla kullanılabilirlik ve özel dijital para biçimlerinden daha düşük maliyet sunabilir" dedi.
Georgieva'nın açıklamalarının ardından dün yüzde 1'e yakın değer kaybeden piyasalar bugün ise yüzde 1 değer kazandı.
Coingecko'da yer alan verilere göre, piyiasaların toplam büyüklüğü 2.1 trilyon doların üzerine çıktı.
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Bitcoin ise binde 5 yükseldi. BTC'nin fiyatı 44 bin 16 dolar seviyelerinde.
ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum ise BTC'nin aksine yükselişine devam ediyor. ETH'nin fiyatı yüzde 2.8 artarak 3 bin 190 dolara çıktı.
RİPPLE NE KADAR OLDU?
Son 1 haftada değer yüzde 50'ye yakın artan Ripple ise yavaşladı. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 artarak 87 centi geçti.
DOGECOİN NE KADAR OLDU?
Dogecoin ise son 24 saatte değişiklik göstermedi. Doge'un fiyatı 15 centte sabit kaldı.
SHIB NE KADAR?
DOGE katili olarak nitelendirilen Shiba Inu ise son 1 haftada yatırımcısının yüzünü güldürdü. SHIB'in değeri yüzde 57.8 arttı.
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