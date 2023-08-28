Son dakika... Memur zammında kritik süreç: Hakem Kurulu 3. toplantısına başladı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:24

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:42

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi.

Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

AY SONUNA KADAR SÜRESİ BULUNUYOR

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki toplantıya, akademisyenler, Memur-Sen, Kamu-sen ve KESK temsilcilerinden oluşan 11 üyenin tamamı katıldı.

Toplantıda taraflar dinlendi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ardından Memur-Sen yetkilileri zam oranına ilişkin kendi bakış açılarını ortaya koydu.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin 3. toplantısı bugün başladı.

Hakem Kurulu'nun kararını vermek için ay sonuna (31 Ağustos) kadar süresi bulunuyor.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

İKTİDARIN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.