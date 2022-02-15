Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
Son dakika haberi: Aralık ayında rekor açık veren Merkezi yönetim bütçesi ocakta 30 milyar lira fazla verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar TL olarak kaydedildi.
Ocak ayında faiz dışı bütçe dengesinde ise 44,3 milyar liralık fazla gerçekleşti.
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