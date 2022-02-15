Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

15 Şubat 2022 Salı, 11:10

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 146 milyar TL, bütçe gelirleri 176 milyar TL olarak kaydedildi.

Ocak ayında faiz dışı bütçe dengesinde ise 44,3 milyar liralık fazla gerçekleşti.

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