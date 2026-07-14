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Son Dakika... Milyonları ilgilendiriyor: 'En düşük emekli aylığı' maddesi komisyonda kabul edildi

Son Dakika... Milyonları ilgilendiriyor: 'En düşük emekli aylığı' maddesi komisyonda kabul edildi

14.07.2026 19:11:00
Güncellenme:
ANKA
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Son Dakika... Milyonları ilgilendiriyor: 'En düşük emekli aylığı' maddesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif TBMM Genel Kurulunda görüşüldükten sonra yasalaşacak. En düşük emekli aylığı zammı temmuz ayından geçerli olacak.

İlgili Konular: #Emekli #Komisyon

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