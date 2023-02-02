Son Dakika: Motorinde bir indirim daha yolda... Güncel benzin ve motorin fiyatları (2 Şubat 2023)
Son dakika haberi... Motorin fiyatlarına 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim geldi. Öte yandan motorinde perşembe gece yarısından sonra 65 kuruş daha indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorine gece yarısından itibaren 1 lira 2 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
NTV'nin haberine göre, öte yandan motorinde bir indirim daha bekleniyor. Perşembe gece yarısından sonra motorinde 65 kuruş daha indirim bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22 lira 42 kuruş,
Avrupa Yakası'nda 22 lira 48 kuruş,
Ankara'da 22 lira 76 kuruş,
İzmir'de ise 22 TL 81 kuruş oldu.
Perşembe gece yarısından sonra pompaya yansıması beklenen ikinci indirimin ardından motorin 21.74 liradan satılmaya başlanacak.
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