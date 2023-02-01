Son Dakika: Motorinde indirim yolda... Güncel benzin ve motorin fiyatları (1 Şubat 2023)

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 08:22

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 08:51

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre; motorine 2 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 lira 2 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.41 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.08 TL'ye satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.