Son Dakika: Motorine indirim geliyor

28 Haziran 2022 Salı, 08:47

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki düşüşle birlikte motorine indirim geliyor.

NTV'de yer alan habere göre, 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.