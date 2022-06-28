Son Dakika: Motorine indirim geliyor

Petrol ve dolardaki düşüşle beraber, motorinde 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 08:47
Son Dakika: Motorine indirim geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki düşüşle birlikte motorine indirim geliyor. 

NTV'de yer alan habere göre, 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. 

Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.


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