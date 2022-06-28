Son Dakika: Motorine indirim geliyor
Petrol ve dolardaki düşüşle beraber, motorinde 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki düşüşle birlikte motorine indirim geliyor.
NTV'de yer alan habere göre, 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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