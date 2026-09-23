Son dakika... SPK 'fon mağduru' sayısını açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı.

SPK'dan yapılan açıklamada yedi portföy şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği anımsatıldı.

TEKİL YATIRIMCI SAYISI 455 BİN 758

Açıklamada, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğu belirtildi.

SPK açıklamasında, "Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz." denildi.

SPK, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda gerekli adımların atılacağını vurguladı.

TASFİYE EDİLEN FONLARDAKİ PARALAR NASIL GERİ ALINACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu, fon tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları daha önce yaptığı bir açıklamayla açıklamıştı.

Açıklamaya göre; fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek.

Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek.

Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak.

Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor.

Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.

Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak.

17 Eylül saat 13.30’dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak.