Son Dakika... Telefon alacaklar dikkat! BDDK’den kredi kartlarına yeni düzenleme: 100 bin lira sınırı geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı kullanıcılarını ve cep telefonu alacak yurttaşları ilgilendiren yeni düzenlemelere gitti.

Kararla kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı yükseltilirken, cep telefonu alımlarında kullanılan tüketici kredilerinin vade sınırları da yeniden düzenlendi.

KREDİ KARTINDA 100 BİN LİRALIK YENİ SINIR

BDDK’nin kararıyla kredi kartlarında yüzde 20 asgari ödeme oranının uygulanmasında esas alınan limit sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.

Buna göre;

100 bin lira ve altında limiti bulunan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olacak.

limiti bulunan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun olacak. 100 bin liranın üzerinde limiti bulunan kredi kartlarında ise asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ıolarak uygulanacak.

SIFIR TELEFONLARDA 40 BİN LİRA EŞİĞİ

Cep telefonu alımında kullanılan tüketici kredilerinde de fiyat ve vade sınırları yeniden belirlendi.

Sıfır cep telefonlarında satış fiyatı 40 bin lira ve altında olan cihazlar için kredi vadesi en fazla 12 ay olacak. Fiyatı 40 bin lirayı aşan sıfır telefonlarda ise vade en fazla 3 ay olarak uygulanacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA SINIR 50 BİN LİRA

Yenilenmiş cep telefonlarında ise fiyat eşiği 50 bin lira olarak belirlendi.

Fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş telefonlarda tüketici kredisi vadesi 12 aya, 50 bin liranın üzerindeki cihazlarda ise 3 aya kadar olabilecek.

SIFIR TELEFONLARDA TAKSİT YASAĞI SÜRECEK

Kredi kartıyla sıfır cep telefonu satışlarında uygulanan taksit yasağında değişikliğe gidilmedi. Sıfır cep telefonları kredi kartıyla taksitli olarak satın alınamayacak.

Yenilenmiş cep telefonlarında ise farklı bir uygulama sürecek. Bu cihazlar, herhangi bir tutar sınırı olmaksızın kredi kartıyla 12 aya kadar taksitle satın alınabilecek.

Ancak bu olanaktan yararlanılabilmesi için satışın ilgili yönetmelik kapsamındaki bir “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” tarafından yapılması gerekecek.