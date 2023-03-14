Son Dakika: Togg'un fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:51

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:18

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un beklenen satış fiyatı belli oldu. Togg'dan yapılan açıklamada, "16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak" denildi.

Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

T10X’in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim’de özel seri ile yollarda olacak.

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.