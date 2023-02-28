Son Dakika... TÜİK açıkladı: Türkiye 2022'de yüzde 5.6 büyüdü

Son dakika haberleri... Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre ekonomi geçen yıl yüzde 5.6 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekte büyüme yüzde 3.5 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 10:03
Son Dakika... TÜİK açıkladı: Türkiye 2022'de yüzde 5.6 büyüdü
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını yayımladı.

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,6 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 107,0 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon TL oldu.

2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 176 bin 589 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 655  olarak hesaplandı.

İNŞAAT KÜÇÜLDÜ

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,8, hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,3, sanayi yüzde 3,3 ve tarım sektörü yüzde 0,6 arttı.

İnşaat sektörü ise 2022 yılında yıllık bazda yüzde 8.4 oranında küçüldü.

ÇEYREKLİK BÜYÜME YÜZDE 0,9

GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı.


GSYH büyüme tüik

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