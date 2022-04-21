Tüketici güven endeksi nisan ayı rakamları açıklandı

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3 oldu.

Geçen yıl aralık ayında 68,9 olan tüketici güven endeksi, mart ayında şubat ayına göre yüzde 1,9 oranında arttı. Şubat ayında 71,2 olan endeks, mart ayında 72,5 oldu.

Endeks, küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008'de 73.9 ile, Aralık 2021'de ise 68.9 ile tarihi düşük değerleri görmüştü. Yeni en düşük veri ise nisan ayında 67.3 oldu.



