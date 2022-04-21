Tüketici güven endeksi nisan ayı rakamları açıklandı
Son dakika...TÜİK tarafından birlikte oluşturulan tüketici güven endeksi nisan ayı rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3 oldu.
Geçen yıl aralık ayında 68,9 olan tüketici güven endeksi, mart ayında şubat ayına göre yüzde 1,9 oranında arttı. Şubat ayında 71,2 olan endeks, mart ayında 72,5 oldu.
Endeks, küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008'de 73.9 ile, Aralık 2021'de ise 68.9 ile tarihi düşük değerleri görmüştü. Yeni en düşük veri ise nisan ayında 67.3 oldu.
Video Haberler
- Van'da yolcu minibüsü, kamyona çarptı: 13 yaralı
- Dağlık alanda ceset bulundu
- TÜGVA binasında patlama!
- Kız yurdunda feci ölüm!
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kaşıkçı'nın yakınından randevu istedim'
- Koca’dan istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
- Ankara'da olaylı maç... Tam 5 gol!
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
- 'Çavuşoğlu yolumu kesip hakaret etti'
- Ensar Başkanı’na 'veda' ihalesi
- İbrahim Haskoloğlu'ndan ilk açıklama
- 'Ülkemizin Suriye'ye dönmemesi için...'
- Çanakkale'de feribota rekor zam