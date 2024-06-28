Son dakika... Türkiye 'gri liste'den çıktı mı? Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" şeklinde bir mesaj paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden "Başardık" mesajı paylaştı.
Şimşek, Türkiye'nin FATF'nin (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü) Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.
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