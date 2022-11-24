Son Dakika: Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artış oranı belli oldu!
Son dakika haberi... Yeni yılda ceza, harç ve bazı vergilerde yeniden değerlendirme oranı yüzde 122,93 olarak ilan edildi. Yılbaşından itibaren ehliyet ve pasaport harcı ile trafik cezaları bu oranda artacak.
Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edildi.
6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.
A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.
2023'te özel iletişim vergisinde de yüzde 122,93 oranında artış olacak. Yurtdışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.
TRAFİK CEZALARI DA ZAMLANACAK
Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek.
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak.
Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 lira ceza kesilecek.
Alkollü araç kullanmanın cezası da 4 bin 64 lira ile 8 bin 190 lira arasında değişecek.
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