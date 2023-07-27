Son Dakika: Yılın 3'ün enflasyon raporu açıklanıyor

Yayınlanma: 27.07.2023 - 10:36

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:43

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor.

Erkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Temel amacımız fiyat istikrarı. Enflasyonu kalıcı düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Enflasyonda belirgin iyileşmeye kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiği ölçüde kademeli güçlendireceğiz. Faiz artırımının yanı sıra seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve devam edeceğiz.

"ENFLASYON KISA VADEDE YÜKSELECEK"

Enflasyon kısa vadede geçici yükseliş gösterecektir. 2024 dezenflasyonun başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz. 2025 sonrası ise istikrar dönemininbaşlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken öngörülebilirlik de artacaktır.

Dezenflasyon sürecinde enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler tutarlı şekilde iyileşmeye başlayacak."

20 Temmuz’daki PPK metninde enflasyon açısından geçerli olan risklere bir kez daha vurgu yapılmıştı. Enflasyona dair beklentilerdeki bozulma, hizmet enflasyonundaki katılık gibi önceden var olan risklere yeni durumlarla beraber vergi artışları, asgari ücret ve kur artışı gibi riskler de eklenmiş durumda.

Merkez Bankası, enflasyondaki geçerli risk ortamına rağmen faizin kademeli artırılmasının tercih ediyor. Yeni dönemin ilk iki toplantısında toplam 900 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 17,5’e çıkarıldı. Bu artışlar piyasa beklentilerinin altında kaldı.

TCMB, faiz toplantısında açıkladığı, “sadeleşme ve miktarsal sıkılaştırma” sürecinde; zorunlu menkul kıymet tesisi oranlarını değiştirdi, aylık kredi büyüme hızlarını aşağı çekti. Kredi kartı nakit çekim ile KMH faizleri de yükseltildi. ‘Alternatif yol’un enflasyonla mücadelede ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Merkez Bankası’nın kademeli yaklaşım ve diğer makro/mikro ihtiyati çerçeve ile ilgili sadeleştirme kapsamının iletişiminin bu toplantıda daha detaylı ele alınması bekleniyor. Bu açıdan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumun ardından piyasaya vereceği mesajlar oldukça önemli.

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