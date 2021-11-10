Son dakika: Zamların ardından bu sefer de benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzre 32 kuruş indirim yapılması kararı alındı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:27
Son dakika: Zamların ardından bu sefer de benzine indirim geliyor
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Dolar kurundaki ve petrol fiyatındaki artışla son dönemde zağ yağmuru yaşanan benzinde bu sefer indirim var.

Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 32 kuruş ucuzlayacak.

Motorin ve otogazın fiyatında ise bugün bir değişiklik kararı yok.


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