Sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek temmuz zammı için oran verdi: SSK, Bağ-Kur ve memur ne kadar alacak?

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Nergis Şimşek, temmuz ayında yapılacak emekli ve memur maaşı zamlarına ilişkin değerlendirmelerini kaleme aldı.

5510 sayılı Kanun kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde, bir önceki altı aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 1,71 olurken, 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti.

TEMMUZDA YÜZDE 18,35 ZAM BEKLENTİSİ

Nergis Şimşek, haziran ayı enflasyonunun yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2026 yılı ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 18,35’e ulaşabileceğini belirtti.

Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayında yüzde 18,35 oranında zam yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 23 BİN 670 TL HESABI

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2026 mart ayında gelir veya aylık alan SSK emeklisi ve hak sahibi sayısı 11 milyon 603 bin 314, Bağ-Kur emeklisi ve hak sahibi sayısı ise 2 milyon 910 bin 823 oldu.

Ocak 2026 itibarıyla ek ödeme dahil 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Şimşek, mevcut uygulamanın sürmesi halinde kök maaşlara yapılacak yüzde 18,35’lik artışa rağmen birçok emeklinin aylığının yine 20 bin TL’nin altında kalacağını ifade etti.

İktidarın en düşük emekli maaşını artırması halinde ise mevcut 20 bin TL’nin aynı oranda yükseltilerek yaklaşık 23 bin 670 TL seviyesine çıkarılmasının olası senaryolar arasında yer aldığı belirtildi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI HESAPLAMA

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarında ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kullanılmıyor. Zam oranları toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda belirlenirken, enflasyon farkı ayrıca hesaplanıyor.

Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 7 zam öngörülüyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 14,08 ZAM TAHMİNİ

Şimşek’in hesaplamasına göre, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18,35 olması halinde memur ve memur emeklilerine yüzde 6,62 enflasyon farkı oluşacak.

Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zamla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında toplam yüzde 14,08 oranında maaş artışı alması bekleniyor.

ÇALIŞAN MEMUR-EMEKLİ MEMUR AYRIMI SÜRÜYOR

Yazıda ayrıca, 2023 temmuzundan itibaren çalışan memurlara verilen ilave ödemenin emekli memurları kapsamadığına dikkat çekildi.

Ocak 2026 itibarıyla çalışan memurlara yaklaşık 21 bin 989 TL ilave ödeme yapıldığı belirtilirken, bu uygulamanın çalışan memur ile emekli memur arasındaki gelir farkını artırdığı ifade edildi.

TEMMUZ DÖNEMİ İÇİN GENEL BEKLENTİ

Değerlendirmede, temmuz ayında emekli maaşlarının yüzde 18-19 bandında artmasının beklendiği, buna karşın asgari ücrette ve en düşük emekli aylığında ek artış ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.