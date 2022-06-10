Sosyal medya reklamlarını doğru kullananlar satışlarını arttırıyor

10 Haziran 2022 Cuma, 00:00

Markalar sosyal medyada rakiplerinden daha aktif ve etkileşimi yüksek bir şekilde hesap yönetimi yapmak için sosyal medya uzmanlarını tercih ediyor.

Özellikle evden çıkılmayan uzun sürelerde sosyal medyada geçirilen zaman boyunca ihtiyaçların buradan karşılanması, alışkanlıklar arasına girmeye başladı. Markasını sosyal medyada aktif hale getirmek, rakiplerinin önüne geçmek isteyen firmalar da sosyal medya hesapları için profesyonel destek alıyor.

DAHA KAZANÇLI ÇIKIYORLAR

Bu çerçevede sosyal medya uzmanı Ahmet Siyabend Ari, reklamlarını sosyal medyadan yayınlamayı tercih eden firmaların pandemi sürecinden daha kazançlı çıktığının altını çizdi. Firmaların artık ürün ve hizmetlerini sosyal medyadan tüketicilerin beğenisine sunduğunu kaydeden Ari, günümüzde sosyal medya uygulamalarının reklam için en etkili araç olarak kullanıldığını ve görsellerin milyonlarca kişiye ulaştığını ifade etti.

Sosyal medya uzmanı Ahmet Siyabend Ari, "Bu dönemde sosyal medya reklamlarını doğru şekilde yayınlayan firmalar, sosyal medyayı kullanmayan rakipleri düşüş endişesi yaşarken, aksine satışlarını daha da katladı. Sosyal medya uygulamaları hedef kitleye ulaşmada ve marka bilinirliğini arttırmada oldukça etkilidir. Sosyal medya reklamlarıyla ürünlerinizin satışlarını katlayabilmeniz oldukça kolaydır. Reklamlar, firmaların hedef kitlesine doğrudan ulaşmasını sağlayarak, reklamın geri dönüşünün en yüksek ölçüde olmasını sağlamaktadır. Doğru reklam ve iyi bir strateji ile başarısızlık ortadan kalkmaktadır" dedi.