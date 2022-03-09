S&P, ABD'nin kredi notunu teyit etti, notunun düşürülebileceği uyarısı yaptı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" ve kısa vadeli kredi notunu "A-1+" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s'tan (S&P) yapılan açıklamada, ABD'nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi.
Açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun AA+ ve kısa vadeli talep edilmemiş (unsolicited) kredi notunun A-1+ olarak teyit edildiği aktarıldı.
Ülkenin kredi notu görünümünün durağan olarak korunduğunu belirtilen açıklamada, ülkenin notlarının, çeşitlendirilmiş ve esnek ekonomisini, kapsamlı para politikası esnekliğini ve dünyanın önde gelen rezerv para biriminin ihraççısı olarak benzersiz statüsünü yansıttığı kaydedildi.
S&P'nin açıklamasında ülkenin "durağan" olan kredi notu görünümünün ise bu yıl ve 2023'e yönelik "ılımlı" ekonomik büyüme beklentisinin göstergesi olduğu belirtildi.
Açıklamada, beklenmeyen olumsuz siyasi gelişmelerin Amerikan kurumlarının dayanıklılığı üzerinde baskı oluşturması veya doların dünyanın önde gelen rezerv para birimi olma statüsünü tehlikeye atması durumunda gelecek 2-3 yıl içinde ülkenin notunun düşürülebileceği uyarısında bulunuldu.
ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 3, 2023'te yüzde 2,4 ve 2024'te yüzde 2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.
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