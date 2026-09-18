SPK 131 fonun tasfiye sürecini başlattı: Yatırımcıların parasını hangi banka ödeyecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fonların tasfiye edilecek toplam büyüklüğünün 800 milyar Türk Lirası'nı aştığı belirtildi.

SPK, İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI'NI YETKİLENDİRDİ

SPK, tasfiye süreciyle ilgili yol haritasını belirledi. Buna göre fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirildi.

HANGİ FONA HANGİ BANKA BAKACAK?

Kararın ardından hangi bankanın hangi fonun tasfiyesini yürüteceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. SPK tarafından yapılan açıklamaya göre fonların portföy saklayıcılığı şu şekilde belirlendi:

Tera Portföy Yönetimi AŞ: Türkiye İş Bankası AŞ

Türkiye İş Bankası AŞ A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ: Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Atlas Portföy Yönetimi AŞ: Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Bulls Portföy Yönetimi AŞ: Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Hedef Portföy Yönetimi AŞ: Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Pardus Portföy Yönetimi AŞ: Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Pusula Portföy Yönetimi AŞ: Ziraat Bankası

Tasfiye boyunca fon varlıklarının nakde dönüştürülmesi ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik belirlenen usul ve esaslar uygulanacak.

FONLARDA ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU

Tasfiye kapsamındaki yatırım fonları için TEFAS üzerinden gerçekleştirilen işlemler ile TEFAS dışındaki tüm alım-satım işlemleri durduruldu.

Tasfiye sürecinde fonların portföyündeki varlıkların nakde çevrilmesinin ardından elde edilecek tutarın, yatırımcıların fonlardaki payları oranında bireysel saklama hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

TASFİYE İÇİN 3 AYLIK TAKVİM

SPK'nin belirlediği takvime göre tasfiye işlemlerinin yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Bu süreçte fonların portföyündeki varlıklar nakde dönüştürülecek ve elde edilen tutarlar belirlenen yöntem doğrultusunda yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına yatırılacak.

GÜNCEL LİSTEDE 131 FON BULUNUYOR

SPK'nin yayımladığı güncel listede 131 fon bulunuyor. Listenin son bölümünde 126'dan 131'e kadar altı Tera Portföy fonu yer alırken, 114-125 arasında 12 Pusula Portföy fonu bulunuyor.