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SPK 131 fonun tasfiye süresini uzattı: Yatırımcıların parası ne zaman yatırılacak?

SPK 131 fonun tasfiye süresini uzattı: Yatırımcıların parası ne zaman yatırılacak?

21.09.2026 10:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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SPK 131 fonun tasfiye süresini uzattı: Yatırımcıların parası ne zaman yatırılacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kararı verilen 131 yatırım fonuna ilişkin takvimde değişikliğe gitti. Fonların yatırımcılara ait varlıklarının nakde çevrilmesi için öngörülen 3 aylık süre 6 aya çıkarılırken, kararın piyasa koşulları ve fonların portföy yapıları dikkate alınarak alındığı belirtildi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de aldığı kararla Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'e ait 131 fondaki tüm işlemleri durdurmuş ve fonların tasfiye edileceğini açıklamıştı.

Toplam büyüklüğü 1 trilyon Türk Lirası'na yaklaşan ve yatırımcı sayısı 500 bini aşan fonların tasfiyesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

Sahip olduğu 5 fon ile en büyük hacme sahip olan Tera Yatırım'ın fonlarının tasfiyesini Türkiye İş Bankası üstlenirken, diğer 6 şirkete ait fonlardaki varlıkların nakde çevrilme sürecini ise Ziraat Bankası devraldı.

3 AYLIK TASFİYE SÜRESİ 6 AYA ÇIKARILDI

SPK tarafından geçen hafta duyurulan tasfiye takvimine göre yatırımcıların varlıklarının 3 ay içerisinde nakde çevrilmesi ve elde edilen tutar üzerinden pay sahiplerine ödemelerin yapılması planlanmıştı.

Ancak SPK, gece yarısı yaptığı yeni duyuruyla tasfiye takviminde değişikliğe gitti.

2026 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan sürecin, yatırımcıların varlıklarının nakde çevrildiği sırada daha az değer kaybetmesi amacıyla 6 aya çıkarılmasına karar verildi.

SPK tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kurul Karar Organı'nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir

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