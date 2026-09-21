SPK 131 fonun tasfiye süresini uzattı: Yatırımcıların parası ne zaman yatırılacak?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de aldığı kararla Tera Yatırım, Pusula Portföy, Hedef Holding, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'e ait 131 fondaki tüm işlemleri durdurmuş ve fonların tasfiye edileceğini açıklamıştı.

Toplam büyüklüğü 1 trilyon Türk Lirası'na yaklaşan ve yatırımcı sayısı 500 bini aşan fonların tasfiyesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

Sahip olduğu 5 fon ile en büyük hacme sahip olan Tera Yatırım'ın fonlarının tasfiyesini Türkiye İş Bankası üstlenirken, diğer 6 şirkete ait fonlardaki varlıkların nakde çevrilme sürecini ise Ziraat Bankası devraldı.

3 AYLIK TASFİYE SÜRESİ 6 AYA ÇIKARILDI

SPK tarafından geçen hafta duyurulan tasfiye takvimine göre yatırımcıların varlıklarının 3 ay içerisinde nakde çevrilmesi ve elde edilen tutar üzerinden pay sahiplerine ödemelerin yapılması planlanmıştı.

Ancak SPK, gece yarısı yaptığı yeni duyuruyla tasfiye takviminde değişikliğe gitti.

2026 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanan sürecin, yatırımcıların varlıklarının nakde çevrildiği sırada daha az değer kaybetmesi amacıyla 6 aya çıkarılmasına karar verildi.

SPK tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: